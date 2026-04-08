В летних лагерях в этом году отдохнут более 450 тысяч юных жителей Подмосковья

08 апреля 2026, 09:36

оригинал Фото: медиасток.рф

Свыше 450 тысяч детей охватит летняя оздоровительная кампания в текущем году в Московской области. Ребята отдохнут как в местных лагерях, так и на море. Об этом сообщает пресс-служба Московской области.





Как отметил спикер регионального парламента Игорь Брынцалов, в настоящее время в реестре зарегистрирована 1 131 организация, в том числе 131 стационарный лагерь, 984 лагеря дневного пребывания, десять палаточных лагерей и шесть лагерей труда и отдыха.





«Всего этим летом отдохнут более 450 тысяч детей. Льготные путёвки получат дети с ОВЗ, с хроническими заболеваниями, проживающие в интернатах, находящиеся в трудной жизненной ситуации и оставшиеся без попечения родителей», — добавил Брынцалов.