В Пушкинском округе на уборку снега мобилизовали все коммунальные силы

19 февраля 2026, 12:54

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

Все силы и средства коммунальных служб Пушкинского округа мобилизовали на борьбу с последствиями мощного снегопада, который принёс в столичный регион циклон «Валли». Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Первая смена стартовала в шесть часов утра. В уборке общественных пространств участвуют более 600 человек, используются 57 ручных роторов и 266 единиц дорожной спецтехники.





«В первую очередь снег расчищают на дорогах с интенсивным движением, остановках общественного транспорта, проходах к социальным учреждениям, а также на спусках, лестницах, у подъездов многоквартирных домов, на пешеходных дорожках и тротуарах», — говорится в сообщении.