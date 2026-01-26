Подмосковные энергетики проведут 200 тренировок по ЧС и пожарной безопасности
Специалисты «Мособлэнерго» в 2026 году проведут более 200 тренировок по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности. Цель мероприятий — отработать действия сотрудников и улучшить взаимодействие со смежными службами, чтобы быть готовыми к нештатным ситуациям. Об этом сообщили в подмосковном Минэнерго.
Более 100 тренировок по гражданской обороне и ЧС охватят разные сценарии: от природных катастроф до техногенных аварий. Участники смогут пройти как теоретическую подготовку, так и практические учения в условиях, максимально приближенных к реальным.
«Тренировки помогают нашим специалистам ознакомиться с современными методами реагирования на ЧС и закрепить навыки, необходимые для эффективных действий в критических ситуациях», — отмечают в организации.Еще около 100 тренировок посвятят ликвидации возгораний на социально значимых и электросетевых объектах. Их проведут в весенний и осенний периоды в каждом производственном отделении «Мособлэнерго».
Кроме того, энергетики Подмосковья примут участие во Всероссийской штабной тренировке МЧС России, посвященной подготовке к паводку и пожароопасному периоду.
В организации рассказали, что проведение таких учений — обязательная часть работы электросетевого предприятия. Они позволяют проверить готовность сотрудников и закрепить навыки реагирования на чрезвычайные ситуации, что напрямую повышает надежность электроснабжения для жителей.