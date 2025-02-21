Подмосковные энергетики усилят меры по обеспечению надёжного электроснабжения на выходных

Сотрудники подмосковных энергетических компаний «Мособлэнерго» и «Россети Московский регион» предпринимают дополнительные меры для обеспечения надёжного электроснабжения жителей Московской области в предстоящие выходные, приуроченные к празднованию Дня защитника Отечества. С 22 по 24 февраля 2025 года запланировано круглосуточное дежурство руководителей компаний, а также оперативного и оперативно-ремонтного персонала предприятий, сообщает Министерство энергетики Московской области.