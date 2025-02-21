Подмосковные энергетики усилят меры по обеспечению надёжного электроснабжения на выходных

Фото: Министерство энергетики Московской области
Сотрудники подмосковных энергетических компаний «Мособлэнерго» и «Россети Московский регион» предпринимают дополнительные меры для обеспечения надёжного электроснабжения жителей Московской области в предстоящие выходные, приуроченные к празднованию Дня защитника Отечества. С 22 по 24 февраля 2025 года запланировано круглосуточное дежурство руководителей компаний, а также оперативного и оперативно-ремонтного персонала предприятий, сообщает Министерство энергетики Московской области.
Чтобы обеспечить максимальную надёжность электроснабжения клиентов с 8 утра 22 февраля до 8 утра 24 февраля, «Мособлэнерго» и «Россети Московский регион» отменили все плановые ремонтные работы и переключения, за исключением мероприятий по устранению технологических сбоев в сети компании.
В рамках внеплановых проверок электросетей на территории обслуживания этих компаний были тщательно обследованы линии электропередач и оборудование. Меры пожарной и антитеррористической безопасности были усилены в филиалах и центральном офисе. Транспортные средства и спецтехника, используемые для ликвидации нештатных ситуаций, прошли техническое обслуживание.
Телефон «горячей линии» «Мособлэнерго» — 8 (495) 99-500-99. О перебоях в электроснабжении и повреждениях энергообъектов также можно сообщить по круглосуточному бесплатному номеру «Светлой линии» 8-800-220-0-220 (короткий номер — 220) или обратиться к виртуальному помощнику «Электре» от компании «Россети Московский регион».
Для предотвращения и быстрого устранения технологических нарушений в режиме круглосуточного дежурства работают 207 бригад «Мособлэнерго» и «Россети Московский регион». При введении режима повышенной готовности дополнительно задействуют 730 единиц спецтехники, включая 279 передвижных дизельных электростанций. При необходимости они будут использоваться для оперативного восстановления электроснабжения.
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В рамках внеплановых проверок электросетей на территории обслуживания этих компаний были тщательно обследованы линии электропередач и оборудование. Меры пожарной и антитеррористической безопасности были усилены в филиалах и центральном офисе. Транспортные средства и спецтехника, используемые для ликвидации нештатных ситуаций, прошли техническое обслуживание.
Телефон «горячей линии» «Мособлэнерго» — 8 (495) 99-500-99. О перебоях в электроснабжении и повреждениях энергообъектов также можно сообщить по круглосуточному бесплатному номеру «Светлой линии» 8-800-220-0-220 (короткий номер — 220) или обратиться к виртуальному помощнику «Электре» от компании «Россети Московский регион».
Для предотвращения и быстрого устранения технологических нарушений в режиме круглосуточного дежурства работают 207 бригад «Мособлэнерго» и «Россети Московский регион». При введении режима повышенной готовности дополнительно задействуют 730 единиц спецтехники, включая 279 передвижных дизельных электростанций. При необходимости они будут использоваться для оперативного восстановления электроснабжения.
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