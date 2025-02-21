В Подмосковье с начала года выдали около 790 охотничьих билетов

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
Охотничьи билеты оформили в Московской области с начала 2025 года 787 человек, заявки на эту услугу принимаются в онлайн-режиме — через региональный госпортал, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Подмосковья.
«С начала года жители Подмосковья направили через областной портал госуслуг 1956 пакетов документов на получение охотничьего билета. По 787 заявкам принято положительное решение, по 301 — отрицательное, остальные заявки сейчас на рассмотрении», — уточнил глава областного Комлесхоза Евгений Агулов.В ведомстве отметили, что в Московской области расположено свыше 4 миллионов гектаров охотничьих угодий, большинство из них закреплено за различными общественными и частными организациями. Общедоступные угодья есть только в трёх округах региона — Солнечногорске, Шатуре и Щёлкове.
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