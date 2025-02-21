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В Подмосковье с начала года выдали около 790 охотничьих билетов

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

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Охотничьи билеты оформили в Московской области с начала 2025 года 787 человек, заявки на эту услугу принимаются в онлайн-режиме — через региональный госпортал, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Подмосковья.
«С начала года жители Подмосковья направили через областной портал госуслуг 1956 пакетов документов на получение охотничьего билета. По 787 заявкам принято положительное решение, по 301 — отрицательное, остальные заявки сейчас на рассмотрении», — уточнил глава областного Комлесхоза Евгений Агулов.
В ведомстве отметили, что в Московской области расположено свыше 4 миллионов гектаров охотничьих угодий, большинство из них закреплено за различными общественными и частными организациями. Общедоступные угодья есть только в трёх округах региона — Солнечногорске, Шатуре и Щёлкове.

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80% таксистов Москвы и Подмосковья прошли аттестацию с первой попытки
21 февраля 2025, 14:45

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Аттестацию успешно прошли более 78 тыс. таксистов Москвы и Московской области. 80% из них сдали тест с первой попытки, сообщил начальник управления развития таксомоторных перевозок департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Сергей Алексюк.
«На сегодня уже более 78 тыс. водителей сдали тест положительно. Примерно 80% сдали это с первой попытки», – сказал Алексюк в ходе круглого стола на тему изменений на рынке такси в столичном регионе.
Добровольная аттестация водителей на знание правил работы в такси стартовала в августе прошлого года. Она продлится до 1 марта 2025-го, а после станет обязательной.

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Каширские мастерицы связали около 500 пар носков для бойцов СВО
21 февраля 2025, 14:43

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Около 500 пар тёплых носков связали для бойцов специальной военной операции участницы студии «Волшебный клубок» при Центральной библиотеке в Кашире-2 вместе с женщинами, которые занимаются в группе «100 лет активной жизни» спортклуба «Кашира», сообщает пресс-служба городского округа.
«Каширских мастериц объединил проект «Активное долголетие» и желание помочь военным, находящимся в зоне СВО. Сейчас помимо носков женщины начали вязать тапочки-следки для пациентов военных госпиталей. Готовы уже 50 пар», — говорится в сообщении.
Отмечается, что мастерицы вяжут из верблюжьей шерсти, так что их изделия очень тёплые. Для большей износостойкости они добавляют синтетическую нитку. А приобрести пряжу помог глава округа Кашира Михаил Шувалов.

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#активное долголетие
#благотворительность
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Энергетики Подмосковья начали подготовку к весеннему паводку
21 февраля 2025, 14:30

Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Подготовку энергообъектов к весеннему паводку начали в Московской области специалисты компании «Россети Московский регион», сообщает пресс-служба подмосковного министерства энергетики.
«В рамках подготовки к паводку энергетики проверили состояние резервных источников снабжения электрической энергией (РИСЭ), а также составили список электросетевых объектов, которые находятся в зоне риска подтопления. Кроме того, намечены маршруты перемещения резервных источников электричества и места их дислокации для оперативного восстановления подачи энергии социально значимым объектам», — говорится в сообщении.
Кроме того, организована расчистка территорий электросетевых объектов от снега и льда и налажено взаимодействие с местными отделениями Росгидрометцентра, МЧС и муниципальными властями для получения оперативных прогнозов о паводке.

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#подготовка
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4,5 тыс. единоборцев приехали в Мытищи на фестиваль «Кубок Николая Японского»
21 февраля 2025, 14:30

Фото: пресс-служба Минспорта МО

В спорткомплексе «Арена-Мытищи» торжественно открыли Патриарший международный фестиваль спортивных единоборств и боевых искусств «Кубок равноапостольного Николая Японского». В этом году фестиваль пройдёт 21-24 февраля и будет посвящён 80-летию Великой Победы.
Как передаёт ТАСС, приветствие участникам направил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
«Турнир проходит в особо значимый для нашей страны и церкви год, в который мы празднуем 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, а также 55-летие со дня прославления святителя Николая Японского. Святой неслучайно избран небесным покровителем фестиваля. Заботясь о проповеди Евангелия среди японцев, он изучил язык, историю и культуру Страны восходящего солнца. По его инициативе в Токийской духовной семинарии преподавались японские боевые искусства, а воспитанник святителя Василий Ощепков, освоив дзюдо и вернувшись в Россию, стал основоположником национального единоборства самбо», – отметил патриарх.
В рамках подготовительных мероприятий икона с частицей мощей святого равноапостольного Николая Японского посетила зону СВО и девять епархий Русской православной церкви.

Турнир боевых искусств, посвящённый просветителю, проводится в Подмосковье с 2011-го. За все эти годы в нём приняли участие более 45 тыс. спортсменов и 100 тыс. зрителей.

В этом году фестиваль объединит более 4,5 тыс. спортсменов более чем из 60 регионов России и семи стран зарубежья. Соревнования пройдут по 16 видам спорта.

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В Московской области увеличат объём производства кофе
21 февраля 2025, 14:00

Фото: пресс-служба компании

«Московская кофейня на паяхъ» расширит предприятие по производству кофе в Рузском городском округе округа. Об этом сообщили в пресс-службе Миниинвеста Подмосковья.
Компания закупит при поддержке Фонда развития промышленности Московской области дополнительное оборудования для увеличения производственных мощностей.
«Фонд выдал компании льготный заём более чем на 106 млн рублей для увеличения производственных мощностей по выпуску кофе и цикория. Общий объем инвестиций в проект превысит 148 млн рублей», - поделилась планами зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
В рамках инвестпроекта компания закупит оборудование для выпуска сублимированного растворимого кофе и сублимированного цикория. Запуск производства состоится в течение года. Ежегодно на новом оборудовании компания сможет выпускать более 450 тонн кофе и цикория.

«Московская кофейня на паяхъ» работает на рынке уже 27 лет. На производстве работают 530 сотрудников. Предприятие выпускает свыше 100 наименований продукции, имеет собственные кофейные плантации в Колумбии и Доминикане.

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