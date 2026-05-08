Подмосковные энергетики в канун Дня Победы перешли на усиленный режим работы
В преддверии Дня Победы энергетики компании «Россети Московский регион» усилили контроль за работой электросетевого оборудования на территории Москвы и Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго Подмосковья.
Особое внимание в праздничные выходные уделят электроснабжению социально значимых объектов и мест проведения массовых мероприятий.
«Организовано дежурство в ночное время дополнительного оперативного и ремонтного персонала. Всего мобилизованы 303 бригады компании. В их составе - 1 198 сотрудников и 364 единицы спецтехники. В готовность приведено 185 резервных источников электроснабжения», – рассказали в министерстве.Там добавили, что энергетики обмениваются информацией с территориальными подразделениями МЧС, Гидрометцентром, органами исполнительной власти и местного самоуправления. Ведётся постоянный мониторинг погоды.
Сообщить о нарушениях электроснабжения или повреждениях энергооборудования можно на круглосуточную бесплатную «Светлую линию»: 8-800-220-0-220 (короткий номер – 220), а также через виртуального помощника Электру в чат-боте компании на сайте «Россети Московский регион».