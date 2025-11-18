В шести городах Подмосковья провели уроки электробезопасности для школьников
Интерактивные роки, посвящённые правилам безопасности при обращении с электричеством, провели в ноябре для школьников Ногинска, Электроуглей, Фрязина, Щёлкова, Балашихи и Лосино-Петровского сотрудники компании «Мособлэнерго». Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Подмосковья.
Ребятам рассказали, как правильно обращаться с бытовыми электроприборами, а также об опасности, которая грозит нарушителям правил поведения рядом с энергообъектами.
«Занятия «Электричество — не игрушка» состоялись в школе № 2 имени В.В. Дагаева в Лосино-Петровском, лицее балашихинского микрорайона Ольгино, в центре образования № 33 в Электроуглях, в школе № 3 в Ногинске и школах № 3 и № 17 в Щёлкове», — говорится в сообщении.Всего уроки посетили более 100 ребят.
Ранее в Минэнерго Московской области выпустили предупреждение о недопустимости проникновения на территорию объектов энергетической инфраструктуры и вмешательства в их работу. Такие действия крайне опасны и для самого нарушителя, и для окружающих. К тому же, они расцениваются как диверсия и влекут за собой уголовное преследование.
С предложениями нанести вред энергообъектам к россиянам стали часто обращаться злоумышленники. Иногда они предлагают деньги за эту «работу», а иногда выдают себя за представителей силовых структур и угрозами заставляют людей выполнять их задания.
О подобных предложениях следует немедленно сообщать в полицию или в ФСБ по телефону: +7-800-224-22-22.