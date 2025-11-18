В шести городах Подмосковья провели уроки электробезопасности для школьников

18 ноября 2025, 13:09

оригинал Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Интерактивные роки, посвящённые правилам безопасности при обращении с электричеством, провели в ноябре для школьников Ногинска, Электроуглей, Фрязина, Щёлкова, Балашихи и Лосино-Петровского сотрудники компании «Мособлэнерго». Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Подмосковья.





Ребятам рассказали, как правильно обращаться с бытовыми электроприборами, а также об опасности, которая грозит нарушителям правил поведения рядом с энергообъектами.





«Занятия «Электричество — не игрушка» состоялись в школе № 2 имени В.В. Дагаева в Лосино-Петровском, лицее балашихинского микрорайона Ольгино, в центре образования № 33 в Электроуглях, в школе № 3 в Ногинске и школах № 3 и № 17 в Щёлкове», — говорится в сообщении.