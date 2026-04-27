В Подмосковье увеличили число энергетиков для устранения последствий непогоды

Фото: пресс-служба Минэнерго МО

В Московской области увеличили количество бригад энергетиков, устраняющих последствия снежного циклона. Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго Подмосковья.





Вечером в понедельник в регионе работают 342 бригады – 1198 человек и 401 единица техники. Это сотрудники компаний «Россети Московский регион», «Мособлэнерго», «Мособлгаз», «Мособлтепло». Вместе с ними последствия стихии устраняли лесники, сотрудники регионального Минтранса, дорожного хозяйства и МЧС. Они осматривают сети, выявляют повреждения, расчищают трассы, восстанавливают электроснабжение.



С начала дня полностью электричество вернули в 13 городских округов, в 17 работа продолжается. При этом из-за мокрого снега и усиления ветра появляются новые повреждения и повторные отключения. Под особым контролем – ситуация в Дмитровском, Домодедовском, Раменском и Сергиево-Посадском округах.

«Погодные условия остаются сложными. По большинству линий 6-10 киловатт планируем завершить работы ночью. Далее продолжим восстанавливать сети 0,4 киловатт. Понимаем, что для жителей отключение электричества – серьёзный дискомфорт. Стараемся как можно быстрее вернуть электроснабжение, в первую очередь, на социально значимых объектах и в многоквартирных домах», – сказал министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.