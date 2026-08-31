В Солнечногорске 3 сентября проведут донорскую акцию

31 августа 2026, 17:32

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Выездную донорскую акцию проведёт Московский областной центр крови в четверг, 3 сентября, в Солнечногорске. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравохранения.





Мероприятие будет проходить в ДК «Лепсе» с девяти утра до полудня. К участию приглашаются все желающие в возрасте от 18 лет и без медицинских противопоказаний. Предварительная запись не потребуется.





«Благодаря таким выездным акциям жители Подмосковья могут сделать доброе дело и стать донорами прямо у себя в городе, не выезжая в столицу», — сказал завотделом заготовки крови для выездной формы работы Московского областного центра крови Никита Митькин.