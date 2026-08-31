В Солнечногорске 3 сентября проведут донорскую акцию
Выездную донорскую акцию проведёт Московский областной центр крови в четверг, 3 сентября, в Солнечногорске. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравохранения.
Мероприятие будет проходить в ДК «Лепсе» с девяти утра до полудня. К участию приглашаются все желающие в возрасте от 18 лет и без медицинских противопоказаний. Предварительная запись не потребуется.
«Благодаря таким выездным акциям жители Подмосковья могут сделать доброе дело и стать донорами прямо у себя в городе, не выезжая в столицу», — сказал завотделом заготовки крови для выездной формы работы Московского областного центра крови Никита Митькин.Донорам положена выплата на питание размере 1 106 рублей и два оплаченных выходных — на день донации и дополнительный день отдыха.
Адрес ДК «Лепсе»: Солнечногорск, улица Красная, дом №113.