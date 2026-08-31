Жителей Подмосковья предупредили о мошеннических схемах в канун учебного года
В преддверии 1 сентября мошенники распространили схемы обмана не только на детей и их родителей, но и на учителей. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.
Злоумышленники вводят педагогов в заблуждение, предлагая зарегистрироваться на поддельных образовательных платформах. Сообщения направляют якобы от имени администрации образовательных организаций.
«Перейдя по ссылке, преподаватели вводят свои персональные данные, которые впоследствии используются в преступных целях. Опасности подвергаются и школьники с родителями. Злоумышленники создают фейковые чаты, маскируя их под официальные школьные группы. Они также рассылают сообщения от имени учителей о компенсации расходов к началу учебного года», – рассказали в подмосковном ГУРБ.Сотрудники правоохранительных органов призвали жителей Московской области проявлять бдительность, не переходить по подозрительным ссылкам и не передавать личные данные неизвестным. Они также посоветовали предупредите родных об угрозах со стороны аферистов.