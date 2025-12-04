В Подмосковье продолжают плановые проверки здоровья сельхозживотных

04 декабря 2025, 09:48

оригинал Фото: Медиасток.РФ

Ветеринары Московской области провели плановую проверку здоровья сельскохозяйственных животных в Сергиево-Посадском округе. Специалисты станции ветеринарии обследовали 1400 коров дойного стада в племенном репродукторе ООО «Дельта-Ф» в деревне Митино. Предприятие разводит крупный рогатый скот голштинской породы. Об этом сообщили в Минсельхозе Московской области.