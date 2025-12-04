Достижения.рф

В Подмосковье продолжают плановые проверки здоровья сельхозживотных

Ветеринары Московской области провели плановую проверку здоровья сельскохозяйственных животных в Сергиево-Посадском округе. Специалисты станции ветеринарии обследовали 1400 коров дойного стада в племенном репродукторе ООО «Дельта-Ф» в деревне Митино. Предприятие разводит крупный рогатый скот голштинской породы. Об этом сообщили в Минсельхозе Московской области.



Врачи выполнили туберкулинизацию с применением препарата «Туберкулин». Проверка подтвердила, что все животные здоровы. Это гарантирует безопасность племенного поголовья, защищает сотрудников фермы и обеспечивает соответствие молочной продукции всем санитарным требованиям.

Фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области
В 2024 году предприятие произвело 8 400 тонн молока, а за 9 месяцев 2025 года валовый надой составил 6 600 тонн.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области напомнили о важности регулярных профилактических осмотров. Туберкулёз крупного рогатого скота может поражать внутренние органы животных, снижать продуктивность и приводить к гибели.

Соблюдение графиков обследований и вакцинации помогает сохранять эпизоотическое благополучие региона и безопасность продукции.
