В Подмосковье продолжают плановые проверки здоровья сельхозживотных
Ветеринары Московской области провели плановую проверку здоровья сельскохозяйственных животных в Сергиево-Посадском округе. Специалисты станции ветеринарии обследовали 1400 коров дойного стада в племенном репродукторе ООО «Дельта-Ф» в деревне Митино. Предприятие разводит крупный рогатый скот голштинской породы. Об этом сообщили в Минсельхозе Московской области.
Врачи выполнили туберкулинизацию с применением препарата «Туберкулин». Проверка подтвердила, что все животные здоровы. Это гарантирует безопасность племенного поголовья, защищает сотрудников фермы и обеспечивает соответствие молочной продукции всем санитарным требованиям.
В 2024 году предприятие произвело 8 400 тонн молока, а за 9 месяцев 2025 года валовый надой составил 6 600 тонн.
В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области напомнили о важности регулярных профилактических осмотров. Туберкулёз крупного рогатого скота может поражать внутренние органы животных, снижать продуктивность и приводить к гибели.
Соблюдение графиков обследований и вакцинации помогает сохранять эпизоотическое благополучие региона и безопасность продукции.
