Подмосковные фабрики увеличили выпуск тортов и пирожных на 6,5 %
11 августа в России празднуют День малинового торта. В кулинарных традициях страны малина занимает особое место, а этот день объединяет профессиональных кондитеров и любителей домашней выпечки, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
За первые шесть месяцев 2025 года в Подмосковье произведено более 8,3 тыс. тонн мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных — на 6,5 % больше, чем за тот же период прошлого года. На долю подмосковных фабрик приходится 22,3 % всего объёма Центрального федерального округа. В 2024 году предприятия региона выпустили 15,6 тыс. тонн сладкой продукции.
Рост производства обеспечили, в том числе, предприятия «Калининградхлеб», «Коломенское поле», «Щелковохлеб» и «Серпуховхлеб».
В ведомстве отметили, что поддержка кондитерских предприятий позволяет сохранять высокое качество и разнообразие продукции, делая жизнь россиян слаще.
