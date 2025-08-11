Подмосковные фабрики увеличили выпуск тортов и пирожных на 6,5 %

11 августа 2025, 15:15

оригинал Фото: istockphoto / Anna_Shepulova

11 августа в России празднуют День малинового торта. В кулинарных традициях страны малина занимает особое место, а этот день объединяет профессиональных кондитеров и любителей домашней выпечки, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.