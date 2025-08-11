В Подмосковье расширенный неонатальный скрининг прошли 39 тыс. новорождённых

11 августа 2025, 14:12

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Московской области расширенный неонатальный скрининг с начала года прошли около 39 тыс. новорождённых. Такие данные привели в пресс-службе Минздрава региона.







«Ранняя диагностика заболеваний необходима для своевременного начала лечения и диспансерного наблюдения у узких специалистов. Всего с начала года в регионе расширенный неонатальный скрининг прошли почти 39 тыс. детей. У 76 из них выявили генетические заболевания на ранней стадии», – сказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.