Билялетдинов назвал Карседо подходящей кандидатурой для «Спартака»
Бывший полузащитник «Спартака» Динияр Билялетдинов высказался о возможном назначении Хуана Карседо главным тренером «красно-белых», а также назвал испанца подходящей кандидатурой для московского клуба. Об этом сообщает Metaratings.ru.
В 2012 году Билялетдинов и Карседо работали в московском «Спартаке». Испанский специалист тогда был частью тренерского штаба, который возглавлял бывший главный тренер команды Унаи Эмери.
Бывший полузащитник «Спартака» отметил, что футбол при Эмери был весьма увлекательным, а Карседо активно участвовал в тренировочном процессе.
«Сейчас у него уже есть опыт для работы главным тренером. Будет непросто, но почему бы и нет? Карседо сейчас подходящая кандидатура. Он отвечал в «Спартаке» за те же действия, что и Эмери», — пояснил Билялетдинов.
52-летний Хуан Карседо на протяжении 14 лет был частью тренерских команд, которые возглавлял Унаи Эмери. С конца 2020 года он руководит кипрским клубом «Пафос», владельцем которого является российский бизнесмен Алексей Ломакин.