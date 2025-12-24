Билялетдинов назвал Карседо подходящей кандидатурой для «Спартака»

24 декабря 2025, 11:30

Фото: iStock/matimix

Бывший полузащитник «Спартака» Динияр Билялетдинов высказался о возможном назначении Хуана Карседо главным тренером «красно-белых», а также назвал испанца подходящей кандидатурой для московского клуба. Об этом сообщает Metaratings.ru.





В 2012 году Билялетдинов и Карседо работали в московском «Спартаке». Испанский специалист тогда был частью тренерского штаба, который возглавлял бывший главный тренер команды Унаи Эмери.



Бывший полузащитник «Спартака» отметил, что футбол при Эмери был весьма увлекательным, а Карседо активно участвовал в тренировочном процессе.





«Сейчас у него уже есть опыт для работы главным тренером. Будет непросто, но почему бы и нет? Карседо сейчас подходящая кандидатура. Он отвечал в «Спартаке» за те же действия, что и Эмери», — пояснил Билялетдинов.