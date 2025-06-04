Подмосковные фехтовальщики взяли семь медалей чемпионата союзного государства
Видео: пресс-служба Минспорта МО
Одну золотую, три серебряные и три бронзовые медали завоевали представители Московской области на Открытом чемпионате Союзного государства по фехтованию в Минске, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Золотую награду получил шпажист из Подмосковья Георгий Бруев, выступавший в составе команды «Россия-3». В составе четвёрки выступили также спортсмены из других регионов Алан Фардзинов, Кирилл Онищук и Дмитрий Гусев», — говорится в сообщении.Серебряные медали завоевали подмосковная шпажистка Татьяна Гудкова в составе команды «Россия-3», саблистка Яна Егорян в составе команды «Россия-2» и команда рапиристок «Московская область» в составе Анны Поздняковой, Ксении Глебовой, Лейлы Пириевой и Айлы Мамедовой.
А на третью ступень пьедестала почёта в личном зачёте поднялись Анна Соловьёва и Айла Мамедова, а также саблистка Алина Ключникова.