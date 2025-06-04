Стала известна зарплата Антона Сизова в «Торпедо»

04 июня 2025, 14:14

Сизов вернулся в «Торпедо» с зарплатой в 32 миллиона рублей

Фото: Istock/JohnAlexandr

Защитник Антон Сизов по двухлетнему контракту с «Торпедо» заработает 32 млн рублей в качестве оклада за весь срок соглашения.