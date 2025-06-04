Стала известна зарплата Антона Сизова в «Торпедо»
Сизов вернулся в «Торпедо» с зарплатой в 32 миллиона рублей
Защитник Антон Сизов по двухлетнему контракту с «Торпедо» заработает 32 млн рублей в качестве оклада за весь срок соглашения.
Об этом сообщает Metaratings.ru. О подписании контракта с 29-летним Сизовым сроком на два года пресс-служба КХЛ объявила 4 июня.
Хоккеист уже выступал за нижегородский клуб в 2022–2024 годах, а прошлый сезон провел в московском «Динамо». В сезоне-2024/25 он провел 66 матчей и набрал 7 (1+6) очков.
В завершившемся сезоне «Торпедо» заняло восьмое место в Западной конференции и вылетело в первом раунде плей-офф, уступив «Локомотиву».
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