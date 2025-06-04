«Спартак» рассчитывает выручить на продаже Мангаша около 1-2 млн евро
«Спартак» рассчитывает выручить на продаже португальского защитника Рикарду Мангаша около 1-2 млн евро включая возможные бонусы, передает Metaratings.ru.
Недавно стало известно, что интерес к футболисту проявляет «Бенфика». Согласно информации Metaratings.ru, официального предложения от лиссабонского клуба в «Спартак» еще не поступало.
Вероятно, футболист покинет «Спартак» в нынешнее трансферное окно. Соглашение Мангаша со «Спартаком» рассчитано до 30 июня следующего года.
Ранее сообщалось, что «Спартак» определит судьбу Дмитриева после летних сборов. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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