Полузащитник «Оренбурга» раскритиковал паузу в РПЛ
Квеквескири: в РПЛ очень большая зимняя пауза, больше 2 недель отдыхать не стоит
Полузащитник «Оренбурга» Ираклий Квеквескири, проходя медосмотр команды, рассказал о том, как провёл отпуск, и высказался о зимней паузе в РПЛ.
По словам футболиста, отдых получился отличным — он провёл его в кругу семьи и близких. Квеквескири признался, что успел соскучиться по футболу, отметив, что перерыв в чемпионате, на его взгляд, слишком затянут.
«Считаю, что у нас в чемпионате очень большая пауза», — цитирует Квеквескири Metaratings.ru.
Также хавбек подчеркнул, что лишний вес из отпуска не привёз. Иногда позволяет себе послабления, но всегда держит себя в форме.
После 18 туров «Оренбург» набрал 12 очков и идёт на 15-м месте в таблице РПЛ. Чемпионат команда возобновит 28 февраля домашним матчем с «Акроном», старт встречи в 12:00 мск.