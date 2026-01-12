Полузащитник «Оренбурга» раскритиковал паузу в РПЛ

12 января 2026, 11:53

Квеквескири: в РПЛ очень большая зимняя пауза, больше 2 недель отдыхать не стоит

Фото: istockphoto/Rost-9D

Полузащитник «Оренбурга» Ираклий Квеквескири, проходя медосмотр команды, рассказал о том, как провёл отпуск, и высказался о зимней паузе в РПЛ.





По словам футболиста, отдых получился отличным — он провёл его в кругу семьи и близких. Квеквескири признался, что успел соскучиться по футболу, отметив, что перерыв в чемпионате, на его взгляд, слишком затянут.





«Считаю, что у нас в чемпионате очень большая пауза», — цитирует Квеквескири Metaratings.ru.