Губерниев прокомментировал возвращение Загитовой в шоу «Ледниковый период»
Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал возвращение олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой в шоу «Ледниковый период» в роли ведущей.
В беседе с Metaratings.ru он отметил, что максимального успеха проект мог бы добиться, если бы он вел программу вместе с Загитовой. Однако такой вариант невозможен из-за его работы на ВГТРК и в «Газпром-Медиа». Комментатор уточнил, что в этих условиях Алине стоит не расстраиваться, так как у неё есть достойные партнёры, в том числе Алексей Ягудин и другие ведущие.
Губерниев добавил, что без его участия «Ледниковый период» все равно будет смотреться достойно, пусть и не «блестяще», а «на четвёрочку». При этом он подчеркнул, что считает Загитову хорошим ведущим: по его словам, она выросла профессионально, работает над собой и не раз побеждала в различных опросах. Также он с иронией заявил, что сам является её «партнёром мечты», но признал, что составить ей компанию в проекте не сможет.
Читайте также: