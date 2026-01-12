В Подольске прошёл новогодний турнир по волейболу среди мужчин

12 января 2026, 09:16

Фото: пресс-служба администрации городского округа Подольск

11 января в спортивном комплексе «Подолье» состоялись открытые соревнования по волейболу. На площадку вышли восемь мужских команд из подольских секций — всего около 70 спортсменов в возрасте от 16 до 53 лет, сообщает пресс-служба администрации городского округа.







Победители получили кубки, медали и грамоты. Турнир ежегодно проводится в рамках декады спорта и служит площадкой для популяризации волейбола в округе, объединяя любителей разных возрастов и уровня подготовки.



Ранее в СК «Труд» состоялся рождественский турнир ветеранов. Это традиционное подольское соревнование уже более десяти лет собирает команды округа.



В этом году в нём участвовали более 40 спортсменов, в том числе представители «Водоканала» и СШОР «Пахра».