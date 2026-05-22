Подмосковные фехтовальщики завоевали три медали первенства России
Представители Московской области завоевали три медали на первенстве России по фехтованию среди юниоров и юниорок до 24 лет, сообщает Министерство физической культуры и спорта Подмосковья.
В личном первенстве среди юниорок на шпагах победу одержала Виктория Раменскова (СШОР им. Сыроежкина, Бронницы). Бронзовую медаль в этой же дисциплине взяла Анастасия Забелина (областной Центр олимпийских видов спорта, СШОР Долгопрудный).
Серебро завоевала шпажистка из Москвы, ещё одну бронзу — спортсменка из Новосибирской области. Среди юниоров в дисциплине «шпага» серебряным призёром в личном зачёте стал Михаил Казмин (областной Центр олимпийских видов спорта, УОР №2, Звенигород). Золото и бронзу взяли спортсмены из Москвы.
Первенство России по фехтованию среди юниоров и юниорок проходит в Туле с 18 по 25 мая и соответствует целям государственной программы «Спорт России». В турнире участвуют сильнейшие молодые фехтовальщики из разных регионов страны. Соревнования служат важным этапом отбора в юниорскую сборную России для участия в международных турнирах.
