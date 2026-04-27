Подмосковные фехтовальщицы завоевали две медали чемпионата России
Серебряную и бронзовую медали завоевали представительницы Московской области на чемпионате России по фехтованию. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
Серебро подмосковные спортсменки выиграли в командном первенстве в дисциплине «рапира».
«В составе команды выступали Стефания Часовникова, Анна Соловьёва, Айла Мамедова и Ирина Зорина. Первое место в этом соревновании заняла команда из Курской области, третье — рапиристки из Башкортостана», — говорится в сообщении.А бронзовую награду получила в личном первенстве в дисциплине «сабля» Яна Егорян. Здесь на высшую ступень пьедестала поднялась москвичка, а серебро завоевала представительница Новосибирской области.
Чемпионат России по фехтованию проходит в столице Татарстана Казани с 22 по 29 апреля.