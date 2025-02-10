В Подмосковье назвали три округа с самым чистым воздухом

Фото: пресс-служба Минэкологии МО
Мониторинг качества атмосферного воздуха провели специалисты мобильных эколабораторий в 16 городских округах Московской области в период с 31 января по 7 февраля в ходе 21 выезда, по итогам были определены округа с самым чистым воздухом, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования региона.
«Проверка воздуха проводилась по 32 загрязняющим веществам. Ни в одной из проб не было выявлено превышения предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ. При этом самый чистый воздух оказался в городских округах Химки, Луховицы и Мытищи», — говорится в сообщении.Отмечается, что в среднем содержание загрязняющих веществ в воздухе составляло от 0,2 до 0,6 ПДК м.р. Проверка проводилась по содержанию диоксида и оксида азота, оксида углерода, сероводорода, взвешенных частиц РМ1, РМ2.5 и РМ10, метана, озона и пр.
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