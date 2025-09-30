Подмосковные фермеры могут субсидировать покупку племенных животных

30 сентября 2025, 18:37

оригинал Фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

С 1 по 12 октября в Московской области открывают отбор на субсидии для покупки молодняка племенных животных отечественного происхождения. Импортные животные по программе не подходят, рассказали в подмосковном Минсельхозе.