Подмосковные фермеры могут субсидировать покупку племенных животных
С 1 по 12 октября в Московской области открывают отбор на субсидии для покупки молодняка племенных животных отечественного происхождения. Импортные животные по программе не подходят, рассказали в подмосковном Минсельхозе.
Участниками могут стать сельхозтоваропроизводители и агропромышленные организации, зарегистрированные и работающие на территории Московской области. Субсидии помогут обновить поголовье, укрепить хозяйства и повысить эффективность животноводства.
Размер компенсации на одну голову молодняка:
• Крупный рогатый скот молочного направления — 50 000 руб. (по РФ), 70 000 руб. (по МО);
• Крупный рогатый скот мясного направления — 50 000 руб.;
• Племенной молодняк свиней — 10 000 руб.;
• Племенной молодняк овец и коз — 15 000 руб.;
• Племенной молодняк кроликов — 600 руб.;
• Племенной молодняк пушных зверей (кроме кроликов) — 2 000 руб.;
• Куры кросса «Смена 9» — 400 руб.;
• Сельскохозяйственная птица по РФ — 250 руб.
Прием заявок на участие в отборе проводится на Портале предоставления мер финансовой государственной поддержки. По всем вопросам, связанным с подачей заявки и условиями отбора, можно обращаться в Минсельхоз Подмосковья по телефону: 8 (498) 602-30-90 (доб. 58331).
