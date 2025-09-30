В октябре в Подмосковье пройдет более 190 фермерских ярмарок

30 сентября 2025, 18:06

оригинал Фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Жителей и гостей региона приглашают на осенние ярмарки. В октябре в Подмосковье откроется более 190 площадок с продукцией местных фермеров и производителей. Здесь можно будет купить свежие овощи и фрукты, мясо, молочные продукты, выпечку и товары для дома, рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.





Всего этой осенью проведут свыше 600 ярмарок. В октябре среди ближайших мероприятий:

«Золотая осень» — 1–5 октября, Волоколамск;

«Осенняя пора» — 3–5 октября, Истра;

