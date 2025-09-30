В октябре в Подмосковье пройдет более 190 фермерских ярмарок
Жителей и гостей региона приглашают на осенние ярмарки. В октябре в Подмосковье откроется более 190 площадок с продукцией местных фермеров и производителей. Здесь можно будет купить свежие овощи и фрукты, мясо, молочные продукты, выпечку и товары для дома, рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Всего этой осенью проведут свыше 600 ярмарок. В октябре среди ближайших мероприятий:
- «Золотая осень» — 1–5 октября, Волоколамск;
- «Осенняя пора» — 3–5 октября, Истра;
- «Дары Подмосковья» — 4–5 октября, Луховицы;
- «Дары осени» — 6–12 октября, Звенигород.