В октябре в Подмосковье пройдет более 190 фермерских ярмарок

Жителей и гостей региона приглашают на осенние ярмарки. В октябре в Подмосковье откроется более 190 площадок с продукцией местных фермеров и производителей. Здесь можно будет купить свежие овощи и фрукты, мясо, молочные продукты, выпечку и товары для дома, рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.



Всего этой осенью проведут свыше 600 ярмарок. В октябре среди ближайших мероприятий:

  • «Золотая осень» — 1–5 октября, Волоколамск;
  • «Осенняя пора» — 3–5 октября, Истра;
  • «Дары Подмосковья» — 4–5 октября, Луховицы;
  • «Дары осени» — 6–12 октября, Звенигород.
Актуальный список адресов и дат можно посмотреть на интерактивной карте. Новые площадки размещают там регулярно.
