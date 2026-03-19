Подмосковные фермеры представят сыры, выпечку и шоколад на «Вкусной пятнице»

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

На территории Дома правительства Московской области 20 марта пройдёт ярмарка фермерской продукции «Вкусная пятница». Об этом рассказали в пресс-службе регионального Минсельхозпрода.





С 9 до 15 часов желающие смогут познакомиться в деловом центре «Новатор» с локальными брендами, попробовать натуральные продукты, в том числе от региональных производителей.



Продукцию представят пять производителей. Подмосковная пекарня угостит свежей выпечкой, производитель органической продукции – консервами по авторским рецептам. Гости смогут продегустировать сыры и молочные продукты, чай и кофе из семейного магазина, шоколад ручной работы.

«Вкусная пятница» помогает фермерам решать одну из главных задач – найти своего покупателя. Сегодня в проекте участвуют более 75 хозяйств, а дегустации проходят более чем на 30 площадках Московского региона. Такой формат позволяет производителям представить продукцию без посредников и получить обратную связь от потребителей», – пояснили в ведомстве.