Подмосковные фермеры собрали рекордный урожай овощей для зимнего сезона

22 января 2026, 17:06

оригинал Фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области напомнили жителям, что свежие овощи зимой — источник витаминов и минералов. В Подмосковье выращивают широкий ассортимент овощей, которые можно купить круглый год, сообщили в ведомстве.