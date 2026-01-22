Подмосковные фермеры собрали рекордный урожай овощей для зимнего сезона
В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области напомнили жителям, что свежие овощи зимой — источник витаминов и минералов. В Подмосковье выращивают широкий ассортимент овощей, которые можно купить круглый год, сообщили в ведомстве.
Особое внимание эксперты советуют уделять корнеплодам: картофелю, моркови, свекле и редьке. В этих овощах есть много витаминов и минералов, необходимых для поддержания иммунитета и общего самочувствия зимой.
В 2025 году аграрии Подмосковья собрали 232 900 тонн овощей открытого грунта и 131 700 тонн овощей защищенного грунта. Это значит, что свежие и полезные продукты легко найти в магазинах и на ярмарках Московской области.
Не менее важен свежий чеснок. Он содержит витамины группы B, витамин C, минералы и фитонциды, которые укрепляют защитные силы организма и стимулируют иммунитет. А еще чеснок положительно влияет на сердечно-сосудистую систему, улучшает кровообращение и снижает уровень холестерина. В 2025 году подмосковные фермеры собрали 13 тонн чеснока.
Покупая местные овощи, жители региона получают свежие, натуральные продукты, обогащенные витаминами и полезными веществами. Это помогает поддерживать здоровье и сохранять хорошее самочувствие даже в холодный зимний период.
