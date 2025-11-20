Школьников Подмосковья приглашают принять участие в олимпиаде о Чайковском
С 20 ноября по 20 декабря 2025 года школьники всей России смогут принять участие во Всероссийской акции «Мой гений, мой ангел, мой друг. Олимпиада». Её посвятили 185-летию со дня рождения Великого русского композитора Петра Ильича Чайковского. Олимпиаду проводят в рамках проекта «Культура для школьников», сообщили в пресс-службе проекта.
Учащиеся смогут проверить знания о жизни и творчестве Чайковского, расширить кругозор и погрузиться в мир его музыки. Олимпиада носит образовательный характер, её проводят в формате интерактивных заданий.
«Весной текущего года наша команда успешно провела масштабную творческую акцию, приуроченную к юбилею Петра Ильича Чайковского. Школьники рисовали афиши к театральным постановкам, готовили танцевальные номера на музыку выдающегося русского композитора, исполняли его произведения», — отметила статс-секретарь – заместитель Министра культуры РФ Жанна Алексеева.
Для участников предусмотрели три возрастные группы:
- младшая (7–10 лет),
- средняя (11–14 лет),
- старшая (15–18 лет).
Чтобы принять участие, обучающимся необходимо зарегистрироваться на портале «КультураДляШкольников.РФ», заполнить заявку и пройти задания. Победителей объявят 25 декабря по итогам полученных баллов.
Проект «Культура для школьников» реализуют Минкультуры и Минпросвещения России вместе с Центром культурных стратегий и проектного управления (РОСКУЛЬТПРОЕКТ) и Российским фондом культуры. Задания подготовила Детская школа искусств №1 им. П. Чайковского в Махачкале.