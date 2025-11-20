Школьников Подмосковья приглашают принять участие в олимпиаде о Чайковском

20 ноября 2025, 16:52

Фото: пресс-служба проекта «Мой гений, мой ангел, мой друг. Олимпиада»

С 20 ноября по 20 декабря 2025 года школьники всей России смогут принять участие во Всероссийской акции «Мой гений, мой ангел, мой друг. Олимпиада». Её посвятили 185-летию со дня рождения Великого русского композитора Петра Ильича Чайковского. Олимпиаду проводят в рамках проекта «Культура для школьников», сообщили в пресс-службе проекта.





Учащиеся смогут проверить знания о жизни и творчестве Чайковского, расширить кругозор и погрузиться в мир его музыки. Олимпиада носит образовательный характер, её проводят в формате интерактивных заданий.





«Весной текущего года наша команда успешно провела масштабную творческую акцию, приуроченную к юбилею Петра Ильича Чайковского. Школьники рисовали афиши к театральным постановкам, готовили танцевальные номера на музыку выдающегося русского композитора, исполняли его произведения», — отметила статс-секретарь – заместитель Министра культуры РФ Жанна Алексеева.