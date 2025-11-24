Подмосковные фигуристы взяли три медали этапа серии Гран-при России
Подмосковные фигуристы завоевали три награды заключительного этапа юниорской серии Гран-при России «Сердце Сибири». Об этом рассказали в пресс-службе Минспорта Московской области.
В копилке представителей региона – золото и два серебра.
Победителями в танцах на льду стали Елизавета Малеина и Матвей Самохин из Балашихи. Второе место заняли Таисия Шепталина и Дмитрий Пекин из Краснознаменска.
В сольных выступления серебряным призёром стала спортсменка Академии фигурного катания «Ангелы Плющенко» и Училища олимпийского резерва № 1 их Краснознаменска Елена Костылева.
Финальный этап юниорской серии Гран-при России проходил в Омске в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».
Читайте также: