Подмосковные фигуристы взяли три медали этапа серии Гран-при России

24 ноября 2025, 11:40

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Подмосковные фигуристы завоевали три награды заключительного этапа юниорской серии Гран-при России «Сердце Сибири». Об этом рассказали в пресс-службе Минспорта Московской области.