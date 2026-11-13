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Подмосковные фигуристы завоевали две медали этапа Гран-при России в Омске

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Спортсмены из Московской области завоевали золотую и серебряную медали на шестом, заключительном, этапе юниорской серии Гран-при России по фигурному катанию в Омске. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.



Золотую медаль в соревнованиях танцевальных пар взяли Мария Фефелова и Артём Валов из Химок. Серебряными призёрами стали Таисия Шепталина и Дмитрий Пекин, которые тоже тренируются в Химках.

Фото: пресс-служба Минспорта МО

По результатам шести этапов юношеского Гран-при на первенство России прошли отбор три подмосковные пары – Фефелова и Валов, Шепталина и Пекин, а также Полина Тихонова и Матвей Лысов. Последние в октябре завоевали бронзу на четвёртом этапе юниорской серии Гран-при России в Красноярске.
Лора Луганская

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