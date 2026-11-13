В Раменском торжественно открыли лесопарк на 50 гектарах земли

13 ноября 2026, 20:30

Фото: пресс-служба администрации Раменского м. о.

В Раменском состоялось торжественное открытие исторических территорий лесопарка «Восьмидорожье и Зверинец». Об этом сообщили в пресс-службе Раменского муниципального округа.





Это современная территория на 50 гектарах земли. Там появились детские и спортивные площадки, тихие зоны отдыха и пикниковая зона.

«По просьбе многих жителей открылась новая площадка для выгула собак на более чем 5000 квадратных метров. Тропиночная сеть насчитывает порядка 10 километров. Думаю, каждый житель оценит и качество выполнения работы, и срок её окончания», – подчеркнул глава Раменского округа Эдуард Малышев.

Фото: пресс-служба администрации Раменского м. о.

«Основной принцип благоустройства – сохранение леса. Все работы выполняли на существующих пустых площадках, лес затронут не был», – отметила директор Раменского городского парка Анна Юсупова.