В Раменском торжественно открыли лесопарк на 50 гектарах земли
В Раменском состоялось торжественное открытие исторических территорий лесопарка «Восьмидорожье и Зверинец». Об этом сообщили в пресс-службе Раменского муниципального округа.
Это современная территория на 50 гектарах земли. Там появились детские и спортивные площадки, тихие зоны отдыха и пикниковая зона.
«По просьбе многих жителей открылась новая площадка для выгула собак на более чем 5000 квадратных метров. Тропиночная сеть насчитывает порядка 10 километров. Думаю, каждый житель оценит и качество выполнения работы, и срок её окончания», – подчеркнул глава Раменского округа Эдуард Малышев.
Территорию дополняют 170 скамеек, 132 урны, велопарковки, качели и диваны. Высажено 192 кустарника.
«Основной принцип благоустройства – сохранение леса. Все работы выполняли на существующих пустых площадках, лес затронут не был», – отметила директор Раменского городского парка Анна Юсупова.Безопасность посетителей обеспечивают свыше 430 опор освещения, 27 камер системы «Безопасный регион» и система оповещения.