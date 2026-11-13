В Раменском выбрали трёх финалисток премии «Нежный грант»
В ДК «Сатурн» прошёл полуфинал премии для предпринимателей «Нежный грант». Об этом сообщили в пресс-службе администрации Раменского муниципального округа.
За выход в финал боролись девять участников. Свои проекты представили писатель, журналист, главный редактор издательской группы «Круглый стол» Ирина Дмитренко, основательница Коррекционного и развивающего центра Мария Кокушкинина, создательница бренда украшений Мария Малыгина, модельер Светлана Божерянова, врач и предприниматель Мария Давыдова, основатель издательства Елена Шлыкова, гастроэнтеролог Дарья Подольская, владелица типографии Калерия Логинова и основатель танцевальной школы Максим Гончаров.
Гостям рассказали об идеях участников. Оно также обменялись опытом, посетили маркет местных брендов, где были представлены сладости, игрушки, украшения и многое другое.
Победителями полуфинала стали Дмитренко, Давыдова и Малыгина. Они представят округ в гранд-финале, который пройдёт в Доме правительства Московской области 26 ноября.
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