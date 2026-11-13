В Раменском выбрали трёх финалисток премии «Нежный грант»

13 ноября 2026, 20:05

Фото: пресс-служба администрации Раменского м. о.

В ДК «Сатурн» прошёл полуфинал премии для предпринимателей «Нежный грант». Об этом сообщили в пресс-службе администрации Раменского муниципального округа.