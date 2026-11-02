Подмосковные медики построили себе более 600 домов по программе «Земля врачам»

02 ноября 2026, 12:19

оригинал Фото: пресс-служба Минимущества МО

Свыше 600 домов возвели на участках, переданных медикам в рамках подмосковной программы «Земля врачам» с начала её действия летом 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.





Всего участки по программе получили в регионе более 2 700 медицинских специалистов.





«В настоящее время освоен 31% переданных участков — на них медики уже построили или строят дома. На сегодняшний день мы имеем 601 построенный дом и 257 домов в процессе строительства. Будем стараться увеличить эти цифры», — заявил глава Минмособлимущества Алексей Натаров.