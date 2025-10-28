Подмосковные фигуристы завоевали три медали на всероссийских соревнованиях
Одну золотую и две бронзовые медали завоевали спортсмены из Московской области на всероссийских соревнованиях по фигурному катанию на коньках среди юниоров «Звезды Магнитки» в Магнитогорске. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
Сразу две медали подмосковные фигуристы получили по итогам состязаний танцевальных пар.
«На высшую ступень пьедестала почёта поднялся дуэт Марии Фефеловой и Артёма Валова, а третье место завоевали Полина Тихонова и Матвей Лысов. Все они являются воспитанниками училища олимпийского резерва №1 в Краснознаменске», — говорится в сообщении.Ещё один фигурист из Московской области — Михаил Алексахин — выиграл бронзовую медаль в одиночном катании.
Турнир «Звёзды Магнитки» является отборочным этапом к первенству страны.