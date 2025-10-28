В Щёлкове стартовал капремонт школы №24
Капитальный ремонт старого корпуса школы №24 начался в Щёлкове. Об этом рассказал глава округа Андрей Булгаков, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Здание расположено на улице Баранова, его общая площадь составляет около 4,3 тыс. квадратных метров.
«Для местных жителей — учеников, их родителей и педагогов — это долгожданное событие. Школу построили в начале 90-х годов и с тех пор не ремонтировали», — отметил Андрей Булгаков.Сейчас на объекте идут подготовительные работы: там демонтируют двери и сантехнику, выносят оборудование и мебель. В рамках капремонта в здании обновят фасад и кровлю, заменят инженерные коммуникации, проведут отделку помещений.
Обновлённую школу планируют открыть к 1 сентября 2026 года.