Школьников Зарайска пустили за руль коммунальной техники

28 октября 2025, 10:26

Фото: пресс-служба администрации м.о. Зарайск

Экскурсию на предприятие «Благоустройство, ЖКХ и ДХ» в Зарайске провели для 32 учеников гимназии №2 и Мендюкинской школы. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.





Ребятам рассказали, как работают коммунальщики, показали спецмашины и даже позволили сесть за руль.





«Так школьники смогли представить себя водителями, которые расчищают дороги от снега или убирают мусор. На юных экскурсантов это произвело неизгладимое впечатление», — говорится в сообщении.