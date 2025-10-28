Школьников Зарайска пустили за руль коммунальной техники
Экскурсию на предприятие «Благоустройство, ЖКХ и ДХ» в Зарайске провели для 32 учеников гимназии №2 и Мендюкинской школы. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.
Ребятам рассказали, как работают коммунальщики, показали спецмашины и даже позволили сесть за руль.
«Так школьники смогли представить себя водителями, которые расчищают дороги от снега или убирают мусор. На юных экскурсантов это произвело неизгладимое впечатление», — говорится в сообщении.Экскурсию организовало подмосковные министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору. Такие мероприятия проводятся в разных округах региона и нацелены на воспитание подрастающего поколения и увеличение интереса к трудоустройству в коммунальной сфере.