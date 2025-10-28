В подмосковном ЖК «Пушкино Град» построили здание котельной

28 октября 2025, 09:30

оригинал Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Строительство здания котельной завершили на территории жилого комплекса «Пушкино Град» в городе Пушкино. Сейчас на объекте ведутся внутренние работы. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.





Котельная будет обеспечивать горячей водой и теплом весь квартал: 21 многоквартирный дом, школу, два детских сада, поликлинику, ТРЦ и ФОК.





«Площадь здания составляет более 500 метров. Котлы там уже установили, ведётся их обвязка и монтаж внутренних инженерных сетей», — отмечается в сообщении.