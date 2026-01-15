Стройготовность корпуса школы №16 в Подольске в Подольске превысила 70%

15 января 2026, 12:59

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Корпус, рассчитанный на 580 учеников, пристраивают к школе №16 в Подольске. В настоящее время задние готово более чем на 70%. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.





Работы ведутся на Народной улице.





«Сейчас на объекте продолжается облицовка фасадов, внутренняя отделка и монтаж внутренних инженерных сетей. Ведётся также благоустройство прилегающей территории», — говорится в сообщении.