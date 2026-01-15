Достижения.рф

Стройготовность корпуса школы №16 в Подольске в Подольске превысила 70%

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Корпус, рассчитанный на 580 учеников, пристраивают к школе №16 в Подольске. В настоящее время задние готово более чем на 70%. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.



Работы ведутся на Народной улице.

«Сейчас на объекте продолжается облицовка фасадов, внутренняя отделка и монтаж внутренних инженерных сетей. Ведётся также благоустройство прилегающей территории», — говорится в сообщении.
Пристройка состоится из трёх зданий переменной этажности — от трёх до четырёх этажей, их общая площадь составляет 8300 квадратных метров. Там разместят кабинеты для средней и старшей школы, библиотеку с ИТ-зоной, спортивный зал, мастерские и кулинарные классы, актовый зал и столовую с пищеблоком. А существующее здание планируют перепрофилировать под начальную школу.

Строительство должны завершить в текущем году.
Лев Каштанов

