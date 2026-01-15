Жители Подмосковья могут передать показания счетчиков до 26 января

15 января 2026, 13:04

оригинал Фото: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Жители Подмосковья могут передать показания электросчётчиков с 15 по 26 января. Своевременная передача данных помогает начислять точные платежи и экономить на оплате коммунальных услуг. Об этом сообщили в Минчистоты Московской области.





Если в декабре показания не передавались и плата была рассчитана по среднемесячному потреблению, в январе специалисты ЕРЦ сделают перерасчёт на основании актуальных данных. Сроки передачи показаний по воде и теплу можно уточнить в личном кабинете МосОблЕИРЦ в разделе «Счётчики».



Передать показания можно несколькими способами: