Жители Подмосковья могут передать показания счетчиков до 26 января
Жители Подмосковья могут передать показания электросчётчиков с 15 по 26 января. Своевременная передача данных помогает начислять точные платежи и экономить на оплате коммунальных услуг. Об этом сообщили в Минчистоты Московской области.
Если в декабре показания не передавались и плата была рассчитана по среднемесячному потреблению, в январе специалисты ЕРЦ сделают перерасчёт на основании актуальных данных. Сроки передачи показаний по воде и теплу можно уточнить в личном кабинете МосОблЕИРЦ в разделе «Счётчики».
Передать показания можно несколькими способами:
- через личный кабинет на сайте МосОблЕИРЦ или чат-бот без регистрации;
- в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн»;
- по телефону 8 (499) 444‑01‑00 через голосового помощника;
- через терминалы в офисах расчётного центра.