Жители Подмосковья могут передать показания счетчиков до 26 января

оригинал Фото: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Жители Подмосковья могут передать показания электросчётчиков с 15 по 26 января. Своевременная передача данных помогает начислять точные платежи и экономить на оплате коммунальных услуг. Об этом сообщили в Минчистоты Московской области.



Если в декабре показания не передавались и плата была рассчитана по среднемесячному потреблению, в январе специалисты ЕРЦ сделают перерасчёт на основании актуальных данных. Сроки передачи показаний по воде и теплу можно уточнить в личном кабинете МосОблЕИРЦ в разделе «Счётчики».

Передать показания можно несколькими способами:

  • через личный кабинет на сайте МосОблЕИРЦ или чат-бот без регистрации;
  • в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн»;
  • по телефону 8 (499) 444‑01‑00 через голосового помощника;
  • через терминалы в офисах расчётного центра.
Личный кабинет и мобильное приложение работают ежедневно с 6:00 до 23:00, что позволяет удобно передавать показания в любое время.
Ирина Паршина

