Воскресенский «Химик» второй год подряд вышел в финал Кубка ВХЛ
«Химик» из Воскресенска второй год подряд стал финалистом Кубка чемпионата Всероссийской хоккейной лиги. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
В шестом матче полуфинальной серии подмосковная команда дома обыграла новокузнецкий «Металлург» – 4:2 и завершила серию с таким же счётом.
«В первом периоде шайб заброшено не было, но во втором «Химик» переломил ход встречи. Счёт открыл Константин Лукин, а через несколько секунд преимущество увеличил Александр Беляев. В третьем периоде гол оформил Роман Рукавишников. Точку в матче поставил Никита Холодилин, на последней минуте встречи поразивший пустые ворота», – рассказали в пресс-службе.Лучшим игроком матча признан голкипер воскресенской команды Евгений Волохин, отразивший 40 бросков. Соперник подмосковной команды в финале определится по итогам серии между «Югрой» и «Нефтяником».