Подмосковные гандболисты выиграли первенство России
Сборная Московской области стала победителем первенства России по гандболу среди юношей до 19 лет. Турнир завершился 12 марта в Перми, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
В финальном матче подмосковные спортсмены уверенно обыграли команду Краснодарского края со счётом 43:30. На групповом этапе сборная также не потерпела ни одного поражения. Серебряные медали завоевала команда Москвы, бронза — у гандболистов Ставропольского края.
Честь региона защищали воспитанники Училища олимпийского резерва № 4 из Чехова. Лучшим игроком в составе подмосковной команды признан Валерий Фомин. Всего в первенстве участвовали восемь сборных из Москвы, Санкт-Петербурга, Башкортостана, Краснодарского, Пермского и Ставропольского краёв, Московской и Волгоградской областей.
Турнир прошёл в рамках федеральной программы «Спорт России» и является важным этапом отбора в молодёжную и национальную сборные.
Читайте также: