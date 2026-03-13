Подмосковные гандболисты выиграли первенство России

13 марта 2026, 16:35

оригинал Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Сборная Московской области стала победителем первенства России по гандболу среди юношей до 19 лет. Турнир завершился 12 марта в Перми, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.