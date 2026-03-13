В Подмосковье в этом году благоустроят более 420 дворов
Свыше 420 дворовых территорий Московской области вошли в план комплексного благоустройства на текущий год. Работы проведут по программе «Формирование современной комфортной городской среды». Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
В рамках благоустройства во дворах заменят асфальтовое покрытие, обустроят парковочные места, установят скамейки и урны и проведут озеленение.
«В этом году в план вошли 423 двора в 56 округах. За ходом работ на всех этапах мы будем следить с помощью системы контроля и планирования», — рассказал глава областного министерства Игорь Даниленко.Отмечается, что больше всего дворов — 35 — благоустроят в округе Люберцы. Второе место по этому показателю занимает округ Подольск, где работы проведут в 24 дворах, а замыкает топ-3 Раменский округ с 15 вошедшими в программу дворами.