В Подмосковье в этом году благоустроят более 420 дворов

13 марта 2026, 15:28

оригинал Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Свыше 420 дворовых территорий Московской области вошли в план комплексного благоустройства на текущий год. Работы проведут по программе «Формирование современной комфортной городской среды». Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.





В рамках благоустройства во дворах заменят асфальтовое покрытие, обустроят парковочные места, установят скамейки и урны и проведут озеленение.





«В этом году в план вошли 423 двора в 56 округах. За ходом работ на всех этапах мы будем следить с помощью системы контроля и планирования», — рассказал глава областного министерства Игорь Даниленко.