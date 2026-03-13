В восьми округах Подмосковья отремонтировали светофоры

13 марта 2026, 16:21

оригинал Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Специалисты Мосавтодора провели ремонт светофорных объектов на региональных дорогах в восьми городских и муниципальных округах Московской области. Работы выполнялись в рамках зимнего содержания, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.







Восстановление светофоров прошло преимущественно в городской черте: на улице 1-й Московской в Серпухове, улице Дзержинского в Королёве, Пролетарском проспекте в Щёлкове, улице Полевой во Фрязине и Пушкинском шоссе в Пушкине.



Также работоспособность оборудования вернули на улице Центральной в селе Юрасово (Воскресенск), на улице 11 Сапёров в посёлке Нахабино (Красногорск). В Краскове (Люберцы) отремонтировали светофор на улице Карла Маркса и восстановили вызывную кнопку для пешеходов на Коренёвском шоссе.



В Минтрансе отметили, что обследование дорожной сети проводят еженедельно. Особое внимание уделяют элементам, влияющим на безопасность: светофорам, ограждениям, освещению, знакам и искусственным неровностям.