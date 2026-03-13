В выходные в пяти подмосковных городах проведут акции по сбору вторсырья

13 марта 2026, 16:07

Видео: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Экологические акции по сбору вторсырья проведут волонтёры в ближайшие выходные — 14 и 15 марта — в пяти городах Подмосковья — Королёве, Химках, Щёлкове, Пушкине и Дмитрове. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.





На переработку в рамках акций будут принимать макулатуру, металл, стекло, пластик и многое другое.





«Все отходы должны быть чистыми и упакованными», — отмечается в сообщении.