В выходные в пяти подмосковных городах проведут акции по сбору вторсырья
Видео: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
Экологические акции по сбору вторсырья проведут волонтёры в ближайшие выходные — 14 и 15 марта — в пяти городах Подмосковья — Королёве, Химках, Щёлкове, Пушкине и Дмитрове. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
На переработку в рамках акций будут принимать макулатуру, металл, стекло, пластик и многое другое.
«Все отходы должны быть чистыми и упакованными», — отмечается в сообщении.В субботу, 14 марта, акция будет проходить в Королёве с 11:00 до 13:00 по адресу: улица Калинина, дом №6В.
В воскресенье желающих сдать отходы на переработку будут ждать в Дмитрове (улица Профессиональная, дом №27, с 11:00 до 12:00), в Пушкине на парковке ТЦ «Акварель» (33-й километр трассы М-8 «Холмогоры», строение 18, с 12:30 до 14:00), в Химках (улица Германа Титова, дом №14, корпус 1, с 12:30 до 14:00) и в Щёлкове (Талсинская улица, дом №64, с 12:00 до 13:00).