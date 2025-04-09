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Подмосковные спортсменки завоевали медали первенства России по вольной борьбе

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Фото: пресс-служба Минспорта МО

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Две бронзовые медали завоевали представительницы Московской области Таисия Планджиева и Анна Ендерова на первенстве России по вольной борьбе среди девушек до 16 лет, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Анна Ендерова из Домодедова поднялась на третью ступень пьедестала почёта в весовой категории до 50 килограммов. Награду она разделила со спортсменкой из Краснодарского края. Золотой в этой категории взяла ещё одна представительница Краснодарского края, а серебряную медаль — участница из Кемеровской области», — говорится в сообщении.
Таисия Планджиева из Истры выиграла бронзу в весовой категории до 39 килограммов. Ещё одной бронзовой призёркой в этой категории стала представительница Чувашии. Победу одержала спортсменка из Краснодарского края, а серебро завоевала представительница Кемеровской области.

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На ж/д станциях и переходах Подмосковья установили более 20 информационных щитов
09 апреля 2025, 14:56

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Более 20 информационных щитов установили на железнодорожных станциях и у пешеходных переходов через пути в Московской области с начала текущего года, самый большой объём работ пришёлся на округа Люберцы, Коломна и Луховицы, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«На информационных щитах размещены призывы переходить ж/д пути только на разрешающий сигнал и при ожидании поезда не заходить за ограничительную линию», — уточнили в министерстве.
Всего до конца года в Московской области планируется установить около 200 таких щитов. Данная работа направлена на снижение травматизма на железной дороге. Комплекс мер включает также строительство пешеходных переходов через пути, установку камер видеонаблюдения, борьбу с нелегальными «тропами» и регулярные рейды на переходах и станциях.

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#подмосковье
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Глава Дубны Тихомиров проверил ход ремонта местной школы искусств
09 апреля 2025, 14:28

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна

В здании Дубненской детской школы искусств проводится капитальный ремонт, в настоящее время подрядчик перешёл от демонтажа к строительству, ход работ проверил глава городского округа Дубна Максим Тихомиров, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Глава округа обошёл с подрядчиком всю школу, чтобы оценить, если риски срыва сроков или работа ведётся в соответствии с установленным графиком. Проверка началась с третьего этажа, где уже заменили окна и установили перегородки с шумоизоляцией. На двух этажах всё готово к чистовым отделочным работам, кроме того, в ближайшее время начнётся монтаж кровли.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна

«Отдельно хочу отметить чистоту на объекте. Это, безусловно, важное здание для многих поколений жителей Дубны. Приятно видеть, что и подрядчик относится к зданию бережно и с пониманием», — сказал Максим Тихомиров.
Капремонт школы искусств завершат в текущем году.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна

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#капремонт
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На месте снесённого аварийного дома в Клину разобьют газон
09 апреля 2025, 13:59

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Двухэтажный многоквартирных жилой дом, находившийся в аварийном состоянии, снесли в бывшем военном городке Клин-9 округа Клин, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
«Дом №71 был построен в 1952 году, его общая площадь составляла около 460 квадратных метров. Со временем дом обветшал, его признали аварийным. Жильцов из расположенных в доме восьми квартир расселили, а само здание включили в список на ликвидацию. В марте текущего года постройку снесли», — рассказал министр подмосковного правительства по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.
В настоящее время участок, который занимал дом, полностью расчищен от строительного мусора. Администрация округа Клин планирует провести на освободившейся территории благоустройство и разбить газон.

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В Одинцовском округе отремонтировали скатные крыши трёх многоквартирных домов
09 апреля 2025, 13:45

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Скатные крыши трёх четырёхэтажных многоквартирных домах в посёлке Новый Городок Одинцовского городского округа капитально отремонтировали, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
«Крыши были отремонтированы в дома №№10, 11 и 12, построенных в период с 18962 по 1969 гг. В рамках капремонта специалисты обновили и утеплили чердачные помещения, заменили стропильные системы, обработали древесные конструкции огнебиозащитным составом, починили кровли из профнастила и заменили системы наружного водостока», — говорится в сообщении.
Общая площадь отремонтированных крыш составила около 3,6 тыс. квадратных метров.

Работы проводились в рамках реализации программы капремонта многоквартирных домов в Московской области.

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Раменские хирурги удалили пациентке грыжу, едва не стоившую ей жизни
09 апреля 2025, 13:40

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Раменской больницы удалили пациентке грыжу, которая сместила её желудок в грудную полость. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Подмосковья.
В хирургическое отделение экстренно доставили 70-летнюю женщину с сильным обезвоживанием, болью в животе, постоянной рвотой, слабостью и головокружением. В течение недели она не могла полноценно принимать пищу, а к врачам обратилась только тогда, когда уже не получалось пить.

Пациентке сразу сделали КТ и обнаружили грыжу диафрагмы огромных размеров с признаками ущемления. Хирурги немедленно провели операцию.
«В ходе операции была выявлена гигантская диафрагмальная грыжа размером более 15 см. Ущемлённая в грыже часть желудка переместилась из грудной полости на своё анатомическое место – обратно в брюшную. Затем мы расправили лёгкое и ушили грыжевые ворота диафрагмы. Все манипуляции требовали высокой точности, так как грыжа располагалась в опасной близости от лёгких и сердца», – рассказал заместитель главврача по хирургии, сердечно-сосудистый хирург, хирург-флеболог Раменской больницы Александр Пронченко.
Он подчеркнул, что несвоевременное обращение пациентки за медицинской помощью могло привести к летальному исходу. Со слов женщины, наличие грыжи её не беспокоило, и о её существовании она не знала.

Благодаря слаженной работе хирургов операция прошла успешно. Сейчас пациентка чувствует себя хорошо. Она может вновь полноценно принимать пищу и уже готовится к выписке.

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