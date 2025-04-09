Подмосковные спортсменки завоевали медали первенства России по вольной борьбе

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Две бронзовые медали завоевали представительницы Московской области Таисия Планджиева и Анна Ендерова на первенстве России по вольной борьбе среди девушек до 16 лет, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Анна Ендерова из Домодедова поднялась на третью ступень пьедестала почёта в весовой категории до 50 килограммов. Награду она разделила со спортсменкой из Краснодарского края. Золотой в этой категории взяла ещё одна представительница Краснодарского края, а серебряную медаль — участница из Кемеровской области», — говорится в сообщении.Таисия Планджиева из Истры выиграла бронзу в весовой категории до 39 килограммов. Ещё одной бронзовой призёркой в этой категории стала представительница Чувашии. Победу одержала спортсменка из Краснодарского края, а серебро завоевала представительница Кемеровской области.
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