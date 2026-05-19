Подмосковные гандболистки стали вице-чемпионками России в Высшей лиге

19 мая 2026, 16:42

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Звенигородская «Звезда» – УОР стала серебряным призёром чемпионата России по гандболу среди женских команд Высшей лиги. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.





В финальной серии команда под руководством Гульфии Сайфулиной встретилась с чемпионом двух предыдущих сезонов – клубом «Ростов-Дон-2». Первый финальный матч, состоявшийся в Рузе, завершился ничьей – 24:24. Ростовчанки сравняли счёт за секунду до финальной сирены.

«Ответный поединок прошёл 17 мая в Ростове-на-Дону. В первом тайме хозяйки несколько раз отрывались на три мяча, но звенигородские гандболистки всякий раз сокращали отставание. На перерыв команды ушли при счёте 12:11 в пользу хозяек площадки. К заключительной десятиминутке соперницы подошли с ничейным результатом, но на решающем отрезке больше сил сохранилось у ростовчанок – 9:7. Итоговый счёт встречи – 29:27 в пользу клуба «Ростов-Дон-2», – рассказали в ведомстве.