Подмосковные гандболистки стали вице-чемпионками России в Высшей лиге
Звенигородская «Звезда» – УОР стала серебряным призёром чемпионата России по гандболу среди женских команд Высшей лиги. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
В финальной серии команда под руководством Гульфии Сайфулиной встретилась с чемпионом двух предыдущих сезонов – клубом «Ростов-Дон-2». Первый финальный матч, состоявшийся в Рузе, завершился ничьей – 24:24. Ростовчанки сравняли счёт за секунду до финальной сирены.
«Ответный поединок прошёл 17 мая в Ростове-на-Дону. В первом тайме хозяйки несколько раз отрывались на три мяча, но звенигородские гандболистки всякий раз сокращали отставание. На перерыв команды ушли при счёте 12:11 в пользу хозяек площадки. К заключительной десятиминутке соперницы подошли с ничейным результатом, но на решающем отрезке больше сил сохранилось у ростовчанок – 9:7. Итоговый счёт встречи – 29:27 в пользу клуба «Ростов-Дон-2», – рассказали в ведомстве.Бронзовые медали завоевала тольяттинская «Лада-2».
Лучшим бомбардиром финального матча стала Анастасия Корнейчук из «Звезды» – УОР, забросившая восемь мячей.
Чемпионат России среди женских команд Высшей лиги – второй по значимости дивизион в российском женском гандболе. «Звезда» – УОР завоевала медали впервые с сезона 2020/2021.