Подольские хирурги удалили пациентке шестисантиметровый жёлчный камень
Хирурги Подольской областной клинической больницы удалили у пациентки большой жёлчный камень. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В стационар поступила пожилая женщина с жалобами на боль в правом боку, тошноту и рвоту. Пациентка много лет страдала желчнокаменной болезнью с периодическими приступами боли, но откладывала хирургическое вмешательство. Обследование подтвердило острый холецистит, а консервативная терапия не давала результата. Женщину направили на операцию.
«Мы удалили жёлчный пузырь под наркозом с помощью проколов. После этого он был вскрыт и осмотрен. Камень внутри имел размеры 6х3х3 сантиметра. После операции женщина находилась в реанимации, где проводилась интенсивная терапия. После нормализации витальных показателей пациентку перевели в хирургическое отделение», – пояснил заведующий хирургическим отделением Подольской больницы Виталий Филиппов.
Уже на следующий день женщина смогла встать с кровати и принять пищу. На пятые сутки её выписали в удовлетворительном состоянии.
Как отметили в Подольской больницы, пожилой возраст сам по себе не является противопоказанием к операции, но такие пациенты нуждаются в особом внимании.
Врачи также предупреждают, что при наличии показаний не стоит отказываться от своевременного лечения. Каждый день промедления повышает вероятность болезненных и угрожающих жизни осложнений.