Подольские хирурги удалили пациентке шестисантиметровый жёлчный камень

26 августа 2026, 14:27

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Хирурги Подольской областной клинической больницы удалили у пациентки большой жёлчный камень. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.





В стационар поступила пожилая женщина с жалобами на боль в правом боку, тошноту и рвоту. Пациентка много лет страдала желчнокаменной болезнью с периодическими приступами боли, но откладывала хирургическое вмешательство. Обследование подтвердило острый холецистит, а консервативная терапия не давала результата. Женщину направили на операцию.

«Мы удалили жёлчный пузырь под наркозом с помощью проколов. После этого он был вскрыт и осмотрен. Камень внутри имел размеры 6х3х3 сантиметра. После операции женщина находилась в реанимации, где проводилась интенсивная терапия. После нормализации витальных показателей пациентку перевели в хирургическое отделение», – пояснил заведующий хирургическим отделением Подольской больницы Виталий Филиппов.