Подмосковные газовики ликвидировали 30 аварий из-за нелегальных земляных работ
30 повреждений газопроводов, вызванных несанкционированными земляными работами, устранили сотрудники Мособлгаза с начла текущего года. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Из-за повреждений без газа временно оставались сотни потребителей. Отключения коснулись 170 частных домов, более 60 квартир, объектов социальной инфраструктуры и котельной.
«Земляные работы без предварительного согласования с газовой службой приводят к перебоям в газоснабжении, наносят значительный материальный ущерб и создают прямую угрозу жизни и безопасности людей», — подчеркнули в Мособлгазе.В компании напомнили, что до начала земляных работ в охранных зонах газопровода необходимо подать заявку на разрешение, а не менее чем за три дня до старта — вызвать на место специалиста газовой службы. Нарушителей ждёт административная ответственность и штрафы.