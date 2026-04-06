В Орехово-Зуеве из-за пала травы загорелись постройки

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Пожар, вызванный палом травы, произошёл на территории СНТ «Сигнал» в Орехово-Зуевском округе. Огонь потушили работники Мособлпожспаса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Инцидент случился в субботу, 4 апреля. О пожаре в единую службу экстренных вызовов «Система-112» сообщили очевидцы.

«Прибывшие на место спасатели увидели, что горит трава и заброшенные деревянные постройки, и есть опасность, что пламя перекинется на жилые дома. Общая площадь горения составляла 200 квадратных метров», — говорится в сообщении.
Огнеборцы немедленно приступили к тушению построек и травы и вскоре полностью ликвидировали возгорание.

В ведомстве предупредили, что поджигать сухую траву крайне опасно: огонь быстро распространяется и может причинить значительный ущерб.
Лев Каштанов

