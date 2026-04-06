В Орехово-Зуеве из-за пала травы загорелись постройки
Пожар, вызванный палом травы, произошёл на территории СНТ «Сигнал» в Орехово-Зуевском округе. Огонь потушили работники Мособлпожспаса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Инцидент случился в субботу, 4 апреля. О пожаре в единую службу экстренных вызовов «Система-112» сообщили очевидцы.
«Прибывшие на место спасатели увидели, что горит трава и заброшенные деревянные постройки, и есть опасность, что пламя перекинется на жилые дома. Общая площадь горения составляла 200 квадратных метров», — говорится в сообщении.Огнеборцы немедленно приступили к тушению построек и травы и вскоре полностью ликвидировали возгорание.
В ведомстве предупредили, что поджигать сухую траву крайне опасно: огонь быстро распространяется и может причинить значительный ущерб.