Подмосковные генетики впервые диагностировали болезнь Помпе

26 июня 2025, 14:00

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Медико-генетическом центре МОНИКИ выявили редкий диагноз. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.





69-летний мужчина обратился к медикам для подтверждения диагноза и разработки стратегии дальнейшего лечения. Ранее пациент проходил обследование в федеральном центре, где у него заподозрили болезнь Помпе, или гликогеноз II типа. В молодости у него не было проблем со здоровьем, но в 40 лет изменилась походка, стала нарастать мышечная слабость, появились боли в пояснице.



Через некоторое время, в 2024 году, пациенту пришлось использовать вспомогательные средства для ходьбы. Нарастание симптомов привело его к генетику. Комплексное обследование подтвердило болезнь Помпе.

«Самое опасное для таких пациентов – неизбежное прогрессирование дыхательной недостаточности. Это может привести к внезапной смерти. Нашему пациенту повезло – течение его болезни достаточно медленное. Для болезни Помпе с поздним началом доступна ферментозаместительная терапия. Она может замедлить прогрессирование мышечной слабости», – рассказала заведующая консультативно-диагностическим центром МОНИКИ Юлия Коталевская.